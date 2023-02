Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Turchia: 1 morto e 69 feriti

Almeno 22 edifici crollati, un morto e 69 feriti in Turchia in seguito all'ultimo terremoto di magnitudo 5.6 registrato nel Sud-Est del Paese oggi. Le vittime si sono registrate in seguito al crollo del tetto di un capannone industriale.

La scossa è stato registrata alle 12:04 (le 10:04 in Italia) a Malatya, una delle province nel sud est della Turchia già colpite dal sisma del 6 febbraio.

Lo ha reso noto l'agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu, facendo sapere che l'epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del sud est anatolico, a una profondità di 6,96 chilometri. Inviate nella zona squadre per la ricerca e per il soccorso.

La tv di Stato turca Trt ha trasmesso un video in cui si vedono gli abitanti di uno dei quartieri della città uscire dagli edifici e correre in strada in preda al panico.