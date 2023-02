Aiuti ai terremotati, la Siria apre due valichi al confine con la Turchia

"L'apertura di questi valichi, insieme alla facilitazione dell'accesso umanitario, all'accelerazione dell'approvazione dei visti e alla facilitazione degli spostamenti tra gli hub, consentirà di far arrivare più aiuti e più velocemente", ha detto Guterres.

Il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres annuncia il v ia libera del presidente siriano Bashar al-Assad all'apertura di altri due valichi di frontiera fra Siria e Turchia, per il passaggio degli aiuti alle vittime siriane del terremoto di una settimana fa.

notte di freddo in Turchia per i sopravvissuti al terremoto

Assad ha accettato di aprire i due punti di attraversamento di Bab Al-Salam e Al Raee verso la Siria nordoccidentale per un periodo iniziale di tre mesi. Guterres ha spiegato che, mentre il bilancio del terremoto è ancora in aumento e i sopravvissuti sono esposti alle dure condizioni invernali nella Siria dilaniata dalla guerra, "fornire cibo, salute, nutrizione, protezione, riparo, forniture invernali e altre forniture salvavita a tutti i milioni di persone colpite è della massima urgenza".

Il numero uno dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha incontrato Assad a Damasco. In Siria, le conseguenze del terremoto sono particolarmente gravi nell'area controllata dai ribelli nel nord-ovest della Siria, dove i convogli di aiuti dalle zone del Paese controllate dal governo non possono arrivare. Anche l'unico valico di frontiera aperto per il trasporto degli aiuti dalla Turchia è stato interrotto dal terremoto.