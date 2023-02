Terremoto in Turchia e Siria. Salvi due uomini dopo 11 giorni sotto le macerie

Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio ha superato quota 41mila, lo annunciano oggi, venerdì 17 febbraio, fonti ufficiali e mediche. E mentre le possibilità di trovare sopravvissuti stanno diminuendo, in totale ad oggi, sono 41.732 le persone che hanno perso la vita: 38.044 in Turchia e 3.688 in Siria. Mentre la Turchia ha sospeso le operazioni di soccorso in alcune zone del paese e il governo della Siria, già dilaniata dalla guerra da 12 anni, ha fatto lo stesso nelle zone che controlla, arrivano ancora notizie di sopravvissuti. I soccorritori turchi hanno tirato fuori dalle macerie una ragazza di 17 anni e una donna di vent'anni, quasi undici giorni dopo il terremoto che ha devastato la zona di confine tra i due Paesi. Salvi anche due uomini di 26 e 34 anni, estratti vivi dopo 261 ore sotto le macerie di un ospedale privato nella città turca di Hatay. I soccorritori stavano lavorando intorno all'edificio crollato quando hanno sentito un suono, forse una voce, e hanno scavato in quella direzione. Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei due uomini tratti in salvo aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del terremoto, riferisce Anadolu.

Chris McGrath/Getty Images L'amministrazione siriana dei valichi di frontiera ha recentemente annunciato che la Turchia aprirà i suoi confini per consentire ai siriani che vivono nella zona del terremoto di tornare temporaneamente a casa e poi tornare in Turchia per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi. Si prevede che più di 3.000 siriani attraverseranno il confine ogni giorno

Nel frattempo, nelle ultime ore, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, si è verificato uno scambio di colpi di artiglieria tra forze governative siriane e forze ribelli nel nord-ovest del paese, devastato dal terremoto. Secondo le fonti, i bombardamenti di artiglieria governativi e dei ribelli hanno preso di mira le rispettive postazioni militari nei distretti di Ataraeb e Saraqeb, proprio lungo la strada che collega le due aree divise dal controllo politico-miltiare del governo siriano a ovest e di quello ribelle filo-turco a est. In quella stessa zona si trova il valico di passaggio tra le due aree e dove si attende che possano passare gli aiuti umanitari dalle zone governative a quelle fuori dal controllo di Damasco.

Continua la raffica di arresti da parte del governo turco nei confronti dei costruttori edili. Il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che sono più di cinquanta gli imprenditori arrestati in Turchia per negligenza o difetti di costruzione di palazzi che, sgretolandosi a causa del terremoto, hanno aumentato il numero di vittime.

(Vigili del Fuoco) terremoto Turchia, sbarcato ad Adana il team dei vigili del fuoco italiani