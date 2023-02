Terremoto, si ferma tutto lo sport in Turchia. Disperso l'ex calciatore del Chelsea, Atsu

Le divise che restano nei borsoni; le partite, le esibizioni sportive tutte rinviate. Lo impone - in primis - il rispetto per le migliaia di vittime del sisma; in secundis i danni materiali con i quali bisogna fare i conti. Il terremoto che ha devastato il Sud della Turchia e la parte settentrionale della Siria determina la sospensione di tutte le manifestazioni. Lo sport, in occasione di queste immani tragedie, non può che fermarsi. Ad annunciare lo stop, su Twitter, il ministro della Gioventù e dello Sport turco, Mehmet Kasapoglu. Effetto immediato sul campionato della massima serie: Umraniyespor-Adana Demirspor (squadra allenata da Vincenzo Montella), Fenerbahce-Konyaspor e Giresunspor-Kayserispor, gare in programma oggi e valide per la 22esima giornata della Superlega turca, sono state rinviate a data da destinarsi.

E c'è anche l'ex calciatore di Chelsea e Newcastle, Christian Atsu, 31 anni, tra i dispersi a seguito del terremoto. Secondo quanto riferito dal Daily Star, il ghanese sarebbe "intrappolato sotto le macerie". Atsu gioca per il club turco Hatayspor, che ha sede nella regione di Kahramanmaras, una delle zone più colpite dal sisma. Anche molti dei compagni di squadra di Atsu sono rimasti coinvolti nel disastro, ma poi sono stati salvati e trasferiti al sicuro. Oltre al calciatore, tra i dispersi ci sarebbe anche il direttore sportivo dell'Hatayspor Taner Savut, che si ritiene sia ancora sepolto sotto le macerie.

A proposito di Vincenzo Montella, l'ex allenatore di Roma, Milan e Fiorentina, fa sapere dalla Turchia: "Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi. Con il Demirspor - sottolinea il tecnico dell'Adana - siamo a Instabul da ieri; la partita con l'Umraniyespor è stata annullata. Ad Adana so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l'hotel dove risiedo ad Adana so - conclude Montella - che è stato evacuato e ha preso fuoco".

E c'è un altro allenatore italiano che allena in Turchia: è Andrea Pirlo. "Mi sento molto vicino alle famiglie di tutte le vittime del terremoto", scrive sui social Pirlo, già al timone della Juventus, attualmente alla guida del Karagumruk.

"Sto bene. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto. Ora siamo al sicuro e stiamo aspettando di avere alcune informazioni", fa sapere sui social la pallavolista azzurra, Lucia Bosetti, che gioca nel Çukurova di Adana.

Dagli sportivi italiani in Turchia, ad un calciatore turco che gioca in Italia, in Serie A, con l'Atalanta. "Mi fa male il cuore - scrive su Twitter il difensore nerazzurro Merih Demiral - vedere la gente del mio Paese in questo stato, e assistere al loro dolore. Spero che Dio li aiuti. Spero che insieme supereremo tutto questo".

