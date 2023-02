Terremoto, Unicef: "7 milioni di bambini coinvolti, hanno bisogno di assistenza umanitaria"

"I bambini e le famiglie della Turchia e della Siria stanno affrontando difficoltà inimmaginabili a seguito di questi devastanti terremoti - aggiunge Russell - Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che tutti coloro che sono sopravvissuti a questa catastrofe ricevano un sostegno salvavita, tra cui acqua sicura, servizi igienici, forniture nutrizionali e sanitarie critiche e sostegno alla salute mentale dei bambini. Non solo ora, ma anche a lungo termine".

I danni diffusi alle scuole e ad altre infrastrutture essenziali, mettono ulteriormente a rischio il benessere di bambini e famiglie. Tra i danni alle infrastrutture si aggiungono quelli alle principali stazioni idriche, si sta lavorando - comunica Unicef - per fornire acqua sicura agli sfollati. L'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici è una delle principali preoccupazioni. In Siria si è predisposto il rifornimento di aiuto nel nord-ovest, le priorità immediate includono l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici, che sono fondamentali per prevenire le malattie nei primi giorni di una crisi.

E non solo la risposta si sta concentrando anche su un sostegno psicosociale immediato in spazi a misura di bambino che possono essere stati esposti a esperienze traumatizzanti, valutando le stazioni e i servizi idrici principali e le esigenze sanitarie e nutrizionali, distribuendo vestiti invernali per bambini, coperte e kit igienici per le famiglie e per i viaggi. Sia in Turchia che in Siria si lavora anche all'identificazione e il ricongiungimento dei bambini separati e non accompagnati.

L'Unicef e il Ministero della Gioventù e dello Sport stanno inoltre mobilitando ulteriori 5.000 giovani volontari per affiancare le squadre di intervento locali. Ciò andrà ad aggiungersi agli oltre 3.000 volontari giovanili che già sostengono la risposta.