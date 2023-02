Terza Giornata del personale sanitario: "Insieme per garantire la salute di tutti”

La salute è un diritto per ogni cittadino, il bene più prezioso, per il personale sociosanitario è anche un bene da tutelare, un obiettivo che può essere raggiunto solo unendo le forze, lavorando “Insieme”. La Giornata Ricorre oggi, 20 febbraio , la terza Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato , proprio nel giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno” e nel nostro Paese iniziava l’incubo Covid. La giornata, istituita con la Legge 13 novembre 2020, nasce da un’idea del regista Ferzan Ozpetek e da Giulio Rapetti, in arte Mogol. L’obiettivo è quello di onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio, anche in termini di vite umane, del personale medico coinvolto in prima linea in questa dura battaglia: si tratta di medici, odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari, professionisti dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, e poi ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali.

"A tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e del volontariato rivolgo la mia vicinanza e profonda gratitudine. Mai come adesso prenderci cura di chi si prende cura di noi è una priorità assoluta, nella consapevolezza che la salvaguardia e la valorizzazione di chi lavora in sanità è essenziale per assicurare a ogni persona le migliori condizioni di prevenzione, cura e assistenza" ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci.



"La Giornata che si celebra oggi è un'occasione preziosa per onorare la professionalità di tutto il personale che ogni giorno si prende cura della nostra salute, con competenza e dedizione, nonché per ricordare il sacrificio e lo straordinario impegno profuso durante l'emergenza Covid-19", ha aggiunto.



"In Italia- ha proseguito il titolare della Sanità- sono 30 le professioni sanitarie riconosciute e 51 le tipologie di scuole per la formazione medica-specialistica, cui si aggiunge il corso di formazione specifica in medicina generale. Sono oltre 1 milione e mezzo gli iscritti agli albi professionali. Di questi, più di 1 milione e duecentomila sono attivi sul mercato del lavoro. Il capitale umano è la leva principale dei servizi sanitari e il lavoro dei professionisti sanitari e sociosanitari è essenziale per la piena tutela del diritto fondamentale alla salute, sancito dalla nostra Costituzione".



Da sempre accanto a chi soffre

“Le professioni sociosanitarie- affermano i rappresentanti delle Federazioni e dei Consigli - sono da sempre accanto a chi soffre e ha bisogno del loro aiuto. Anche nelle fasi più dure della pandemia, quando non c’erano ancora i vaccini e mancavano spesso i dispositivi di protezione individuale, l’assistenza non è mai venuta meno”.

“Oltre un milione e mezzo di professionisti che ogni giorno, con impegno, mettono le proprie competenze umane e professionali, in maniera sinergica, al servizio dei cittadini” ha affermato Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche.



Il lavoro dei professionisti della sanità è un impegno, una dedizione, un sacrificio portato avanti anche mettendo a rischio la propria vita e pagando un altissimo prezzo anche in termini di vie umane. “Nella prima e nella seconda fase Covid-19 si contano circa 500 decessi tra i professionisti sociosanitari e i contagi hanno raggiunto quota 474.000 al 6 febbraio” segnalano i rappresentanti delle Federazioni.