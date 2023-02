Tim: i problemi sulla rete sono rientrati, toccavano il flusso dati dall'estero

"Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia". Lo fa sapere la Tim scusandosi con i clienti per i disagi che erano cominciati in mattinata.

C'erano state moltissime segnalazioni di malfunzionamenti. I social, quando si riusciva ad accedervi, erano pieni di post che chiedevano spiegazioni per le anomalie di navigazione. L'hashtag #timdown è stato per molto tempo in tendenza su Twitter. Maggiori segnalazioni sembrano essere state mandate dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

Secondo diverse fonti si sarebbe trattato di problemi tecnici e non ci sarebbe un legame con il massiccio attacco hacker lanciato a livello mondiale.