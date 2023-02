TIM: prorogata di un mese l'offerta di KKR per la rete

E' stata prorogata di quasi un mese l'offerta non vincolante di KKR, colosso americano da 460 miliardi di dollari, per Netco, in sostanza la rete di Tim - la parte del gruppo in cui sono confluiti gli asset di rete fissa, le attività wholesale domestiche e quelle internazionali di Sparkle.

Tim informa di aver ricevuto una lettera da KKR con cui la stessa ha prorogato il termine di tale offerta al 24 marzo 2023. Il Governo ha chiesto "di disporre di ulteriori quattro settimane per effettuare una analisi congiunta degli aspetti pubblicistici dell'operazione concernenti i poteri esercitabili dal Governo nel settore". E' la stessa KKR a precisarlo, nella lettera inviata al gruppo di telecomunicazioni. KKR "conferma la propria disponibilità a continuare un dialogo costruttivo con Tim e a procedere con le attività di due diligence" e Tim conferma che il Consiglio di Amministrazione si terrà comunque il 24 febbraio 2023 per discutere dell'offerta non vincolante di KKR e assumere le decisioni del caso.

Resta da chiarire il ruolo di Cdp, Cassa Depositi e Prestiti: rimane alta l’attesa di una controfferta da parte della Cassa insieme con il fondo Macquarie (possibili anche altri soggetti in campo) in risposta a quella di KKR.

Il piano KKR sarebbe così articolato: sul piatto 18 miliardi per rilevare Netco più un “premio” da 2 miliardi in caso di via libera da parte dell'Unione europea al progetto di integrazione Tim-Open Fiber. 7 miliardi di investimenti per aggiornare l'infrastruttura a banda ultralarga.