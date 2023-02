Frans Timmermans: "Ogni anno in Europa 300mila morti premature per l'inquinamento atmosferico"

L’approvazione da parte del Parlamento europeo dell’accordo definitivo sullo stop alle nuove immatricolazioni di auto inquinanti (benzina e diesel) dal 2035 è l’occasione per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans di presentare la proposta di regolamento Ue sui nuovi standard di emissioni di Co2 per autobus e mezzi pesanti. Occasione per lanciare un allarme: “Oltre 300mila europei muoiono prematuramente ogni anno a causa dell'inquinamento atmosferico” dice Timmermans, aggiungendo che “la nostra legislazione per il settore copre solo autocarri pesanti. Ora proponiamo di ampliarne la portata a piccoli e grandi camion, autobus urbani, autobus a lunga percorrenza e rimorchi. Vogliamo migliorare la qualità dell'aria e della vita dei nostri cittadini” ha aggiunto il vice di Ursula von der Leyen.

“I costi di manutenzione delle auto elettriche sono già più bassi rispetto a quelli delle macchine con motore a combustione e in alcuni anni anche comprare un auto elettrica sarà più economico” ha detto il vicepresidente della Commissione Ue intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo prima del voto che ha definitivamente approvato lo stop alle auto inquinanti, su cui si era raggiunto l’accordo finale a livello di Unione europea a novembre scorso. “Dobbiamo essere leader delle auto elettriche, l'industria automobilistica è la migliore del mondo, ma dobbiamo mantenere questo vantaggio su Paesi come la Cina” ha aggiunto Timmermans, concludendo: “Possiamo scegliere di guidare la rivoluzione industriale in un modo socialmente compatibile, tenendo i nostri valori, o possiamo lasciarla portare avanti ad altre parti del mondo”.