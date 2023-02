Tom Brady stavolta si ritira davvero, la star del football americano appende il casco al chiodo

Il pallone ovale, dopo oltre due decenni di leggenda, finisce in soffitta. La star del football americano Tom Brady, 45 anni, colonna dei New England Patriots e nelle ultime stagioni ai Tampa Bay Buccaneers, stavolta si ritira sul serio. Precisazione d'obbligo visto che aveva annunciato lo stop già nel febbraio 2022 , ma poi era tornato sui suoi passi ricominciando a indossare il casco di gioco e portando i Tampa Bay ai playoff solo un mese fa.

Lo ha fatto sapere attraverso un video su Twitter: "Arrivo subito al punto - dice il quarterback a stelle e strisce -: mi ritiro definitivamente. So che l'ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere 'rec' e di farvelo sapere. Quindi non sarò prolisso. Penso che si possa passare solo un momento super emotivo nell'annunciare il ritiro, e il mio l'ho usato l'anno scorso. Quindi, davvero, grazie mille ragazzi, a ognuno di voi, per avermi sostenuto. Alla mia famiglia, ai miei amici, ai compagni di squadra, ai miei avversari; potrei andare avanti all'infinito, ce ne sono troppi. Grazie ragazzi - la conclusione di Brady - per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti".