Torna Wall Street, borse giù

Le Borse Europee aprono nuovamente negative, nella giornata degli indici Pmi europei e statunitensi.

Piazza Affari a un'ora dall'avvio di seduta accelera al ribasso (-0,8%), in linea con gli altri mercati continentali. Lunedì non c'era la guida di Wall Street, chiusa per festività, oggi la riapertura con però futures negativi.

A Milano attenzione tra gli altri ai titoli del settore auto dopo che sono arrivati i dati dell'Acea, l'associazione europea dei costruttori: a gennaio in Europa occidentale +10,7 le vendite rispetto a gennaio 2022. L'indice di settore, Ftse Italia Automobiles, cede comunque lo 0,17%.



Fronte materie prime il gas stabile in apertura, siamo a 49,5 euro megawattora. Spread in leggero rialzo a 189 punti con rendimento del nostro decennale al 4,3 percento.