Trump sapeva di aver perso le elezioni, ma si guardò bene dal dirlo, anzi.

Il quartier generale della campagna elettorale di Donald Trump per le presidenziali 2020 ingaggiò una società di ricerca per dimostrare le presunte frodi di massa. I risultati furono mantenuti segreti dopo che i ricercatori non trovarono alcuna prova di irregolarità diffuse. Lo scrive il Washington Post citando più fonti a conoscenza della vicenda.

Secondo il giornale, la società East Bay Dispute and Advisory, una sussidiaria di Berkeley Research, aveva ricevuto più di 600.000 dollari dalla campagna di Trump per esaminare le votazioni in Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania.

Gli esperti dovevano verificare eventuali malfunzionamenti delle macchine per il voto, casi di invio di schede elettorali a cittadini non più in vita e altre possibili violazioni che avrebbero gonfiato il risultato ottenuto da Biden. Il lavoro fu eseguito nelle ultime settimane del 2020, poco prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ma le sue conclusioni non furono mai pubblicizzate.

Secondo il Washington Post, i risultati dell'analisi erano ben lontani da quelli sperati dallo staff di Trump: gli analisti della East Bay Dispute and Advisory conclusero che c'erano state alcune anomalie, e forse piccole irregolarità in diversi Stati, ma non abbastanza significative da influenzare l'esito delle elezioni.