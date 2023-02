Tumori, dalla dieta un aiuto concreto per la prevenzione

Una buona qualità di vita, e un efficiente funzionamento del sistema immunitario che ci difende dalle malattie, inizia a tavola. Secondo la letteratura scientifica la dieta migliore, che ci protegge anche dai tumori, è quella mediterranea.

Gli ultimi dati mostrano che nel nostro Paese il 33% degli adulti è in sovrappeso, il 24% fuma e il 31% non pratica attività fisica.

In occasione del World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro, indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC), la Fondazione Airc ricorda l’importanza della prevenzione attraverso abitudini di vita salutari e rilancia la sfida al cancro con l’iniziativa le “Arance rosse per la ricerca” per raccogliere fondi e sostenere il lavoro dei ricercatori.

Prevenzione

La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata, ogni giorno. Lo sa bene Licia Iacoviello, direttore del dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli e professore di Igiene e Salute Pubblica presso l’Università dell’Insubria, Varese-Como e ricercatrice Airc.

Ricerca

Il suo progetto di ricerca è mirato a valutare l’impatto degli alimenti ultra-processati sul rischio di tumore al seno. In Paesi come gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Bretagna, gli alimenti ultra processati rappresentano il 50 per cento delle calorie consumate. In Italia questa percentuale è intorno al 15-18, valore purtroppo destinato a crescere, soprattutto tra i bambini. Diversi studi dimostrano come il 30 per cento del rischio di ammalarsi di un tumore può dipendere dalle scelte che si compiono a tavola e dagli errori alimentari come un consumo eccessivo di grassi saturi, di zuccheri semplici e di alimenti lavorati.

I benefici della dieta mediterranea

Uno dei punti di forza della dieta mediterranea è la presenza di antiossidanti e di sostanze antinfiammatorie presenti nella frutta e nella verdura ma anche nel pesce. La sfida della ricerca è quella di capire come l’alimentazione possa essere considerata un vero e proprio “farmaco preventivo”. Da diversi anni Licia Iacoviello studia l'importanza delle interazioni gene/ambiente nel rischio di malattia e il ruolo dell'alimentazione nello sviluppo di malattie metaboliche, cardio-cerebrovascolari e tumorali. I risultati principali dello studio hanno riguardato l'importanza della dieta mediterranea nella prevenzione dei tumori e delle principali malattie metaboliche e cronico-degenerative.