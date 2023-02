Tumori, in Italia 390mila casi nel 2022, quello alla mammella il più diffuso

Sono oltre 390mila le nuove diagnosi di tumore nel 2022 nel nostro Paese, 8mila in più rispetto al 2020, con il cancro alla mammella e quello al colon retto in testa tra le neoplasie più diffuse.

Si celebra oggi la Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day, promossa dalla UICC - Union for International Cancer Control - e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Giunta alla ventitreesima edizione, la Giornata rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa Istituzioni e individui possono fare insieme per combattere il cancro.

“Colmare il gap sulla cura - Tutti meritano l'accesso alla cura del cancro” è il tema della campagna 2022-2024. Lo slogan richiama l'attenzione sull'importanza della comprensione e del riconoscimento delle disuguaglianze nelle cure. Il cancro, ricorda il ministero della Salute in un contributo pubblicato oggi sul suo portale, è una patologia in costante crescita in tutto il mondo.

I dati

L' Organizzazione Mondiale della sanità conferma che il cancro è una delle principali cause di morte nel mondo. Le infografiche del World Cancer Day stimano che nel 2020 siano decedute per cancro 10 milioni di persone. Il rapporto "I numeri del cancro in Italia 2022" stima che nel 2022 nel nostro Paese, saranno 390.700 le nuove diagnosi di tutti i tumori (205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne), nel 2020 erano 382.700 .

I fattori di rischio e le regole di prevenzione

I principali fattori di rischio modificabili sono il tabagismo, la scorretta alimentazione, il consumo rischioso e dannoso di alcol, la scarsa attività fisica e la sedentarietà.

Il Rapporto Aiom-Airtum 2022 indica che circa il 40% dei nuovi casi di tumore e il 50% delle morti per tumore sono potenzialmente prevenibili in quanto causate da fattori di rischio evitabili, stime in linea con i dati OMS che indicano tra il 30-50% la possibilità di prevenzione di tutti i casi di cancro.

Il ministero della Salute ha diffuso per l'occasione una serie di consigli pratici, regole basate su evidenze scientifiche che possono ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di tumore.