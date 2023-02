L'intelligenza artificiale che crea un avatar per combattere i tumori

L’intelligenza artificiale a servizio della medicina e della ricerca oncologica. E’ questa la sfida di un gruppo di ricerca internazionale, guidato da scienziati italiani dell'Università di Miami che hanno sviluppato un algoritmo in grado di combinare dati ottenuti da diverse piattaforme di analisi per individuare i segni distintivi del tumore.

In poche parole si tenta di studiare ogni singolo tumore come una sorta di “avatar” per prevedere le possibilità terapeutiche più adatte ad ogni singolo paziente.

L’obiettivo è cercare terapie sempre più personalizzate anche per i tumori più difficili da trattare.

La ricerca

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Cancer. Il team ha sviluppato e testato l'algoritmo denominato “Substrate Phosphosite based Inference for Network of KinaseS (SPHINKS)” inizialmente usando dati di glioblastoma, il tumore del cervello più letale. Lo studio è stato poi esteso anche ad altri tipi di tumore, come quello della mammella e del polmone.

L’algoritmo di intelligenza artificiale è in grado di combinare dati ottenuti da piattaforme di analisi di proteine tumorali e delle loro modificazioni per individuare enzimi, chiamati chinasi, che producono segni distintivi nelle cellule maligne. Per molti di questi enzimi esistono inibitori specifici e pertanto essi rappresentano potenziali bersagli terapeutici.