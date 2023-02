In Turchia nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito le regioni centrali della Turchia mentre il bilancio del sisma che il 6 febbraio ha colpito il paese e la Siria è salito a oltre 50 mila morti.

Secondo il Centro sismologico europeo-mediterraneo, il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 km.

Solo in Turchia hanno perso la vita 44.218 persone, secondo gli ultimi datti dell'Anfad, la Protezione civile di Ankara. In Siria le vittime del sisma sono almeno 5.900 secondo i dati del governo. Quasi 530.000 persone sono state evacuate dalle zone colpite dal terremoto, solo in Turchia, 10mila in Siria (dati dell'Osservatorio per i diritti umani siriano).

Dal 6 febbraio ci sono state 9mila scosse di assestamento, secondo quanto riferito dalla tv pubblica turca.