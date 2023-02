Twitter sta sovraesponendo i messaggi di Elon Musk

All'ora di pranzo di oggi l'articolo più letto su The Verge, importante testata statunitense di informazione tecnologica, è titolato “ Twitter sta mostrando a chiunque tutti i tweet di Elon ”. Molte e molti utenti, difatti, segnalano di ricevere da ieri nella sezione “Per te ” dell'app, quella gestita da un algoritmo, parecchi tweet e risposte provenienti dall'account del proprietario e amministratore della società che gestisce la piattaforma, il miliardario Elon Musk , anche se non lo seguono.

La settimana scorsa, riporta sempre The Verge, Musk si era lamentato di un calo nelle interazioni e nelle visualizzazioni dei suoi tweet. Un ingegnere, interpellato a riguardo, gli aveva detto che la cosa più probabile era che l'interesse pubblico nei suoi confronti stesse semplicemente scemando: in tutta risposta, il miliardario lo ha licenziato. I dipendenti, intervistati anonimamente, parlano di un'organizzazione del lavoro sempre più confusa, in balia dei capricci del capo, team licenziati in blocco, incarichi assegnati senza tenere conto delle competenze e notevoli ripercussioni sul funzionamento generale del servizio. Molti lavoratori vorrebbero andarsene, ma molti giganti del web stanno licenziando e il periodo non è dei più propizi.