Il saluto di Francesco al Sud Sudan: "Mettete sulle ferite il sale del perdono: brucia ma guarisce"

Da quando Bergoglio è arrivato, non è cessato l'afflusso di persone dirette nell'area: oltre al mausoleo, i fedeli si sono collocati anche in tutta la zona limitrofa, come riferiscono le autorità locali. Al momento, si stima che stiano partecipando alla celebrazione oltre 100mila persone .

Papa Francesco celebra la messa al mausoleo “John Garang” di Juba , ultimo appuntamento pubblico in Sud Sudan. Si conclude oggi infatti il 40esimo viaggio apostolico del Pontefice, che ripartirà dall’Africa alle 11.30 (10.30 ora italiana) e arriverà a Fiumicino intorno alle 17,15. Francesco ha fatto un giro tra i fedeli in papamobile, accorsi in migliaia. La preghiera dei fedeli viene recitata in arabo, dinka, bari, nuer e zande.

“Vengo a voi a proclamarvi Lui, a confermarvi in Lui, perché l'annuncio di Cristo è annuncio di speranza: Egli, infatti, conosce le angosce e le attese che portate nel cuore, le gioie e le fatiche che segnano la vostra vita, le tenebre che vi opprimono e la fede che, come un canto nella notte, levate al Cielo” dice Papa Francesco nel corso della messa. “Gesù vi conosce e vi ama; se rimaniamo in Lui, non dobbiamo temere, perché anche per noi ogni croce si trasformerà in risurrezione, ogni tristezza in speranza, ogni lamento in danza” aggiunge il Pontefice, che poi invita a deporre “le armi dell'odio e della vendetta per imbracciare la preghiera e la carità”.

Poi il Papa invita a superare “quelle antipatie e avversioni che, nel tempo, sono diventate croniche e rischiano di contrapporre le tribù e le etnie; impariamo a mettere sulle ferite il sale del perdono, che brucia ma guarisce”.

Infine, “anche se il cuore sanguina per i torti ricevuti, rinunciamo una volta per tutte a rispondere al male con il male, e staremo bene dentro; accogliamoci e amiamoci con sincerità e generosità, come fa Dio con noi. Custodiamo il bene che siamo, non lasciamoci corrompere dal male” ha concluso il Pontefice.