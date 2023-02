Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Pesaro

Il cadavere di un giovane di 24 anni è stato trovato nella sua abitazione nel centro storico di Pesaro.

È stato il fratello a dare l'allarme. Secondo le prime informazioni quando i poliziotti sono entrati in casa hanno rinvenuto diverse tracce di sangue. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'e' quella dell'omicidio: l'abitazione è stata posta sotto sequestro. Si cerca un'arma da taglio.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane, titolare di un'attività in proprio, aveva preso in affitto la casa da quindici giorni. Nell'abitazione, attualmente, ci sono gli inquirenti e la scientifica per rilevare ogni traccia utile a individuare il responsabile. In un primo momento si era pensato a un suicidio, ma poi questa ipotesi è stata abbandonata. Si cerca di individuare anche un eventuale movente.