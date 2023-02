Pallone spia cinese sui cieli americani, Pentagono in allarme

Funzionari del Pentagono fanno sapere che il pallone è stato osservato per un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo statunitense. Volava ad alta quota e stava sorvolando il Montana , dove gli Stati Uniti hanno alcune delle loro basi nucleari. Per precauzione, mercoledì scorso sono stati sospesi i voli dall'aeroporto Logan di Billings.

"Il pallone sta viaggiando a un'altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra", dichiara il Pentagono. "Negli ultimi anni sono stati osservati casi di questo tipo, attività dei palloni aerostatici. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili".

I funzionari del Pentagono sostengono che c'è "alta probabilità" che si tratti di un velivolo cinese e che il presidente era stato informato della situazione. Biden avrebbe chiesto di abbatterlo, ma poi è stato deciso che il rischio di danneggiare persone a terra era troppo alto se il pallone fosse stato buttato giù.

Un altro fattore nella decisione di scontentare il presidente è stato il fatto che, sebbene il velivolo sorvolasse siti nucleari nel Montana, non sembrava raccogliere informazioni che non potessero essere raccolte dai satelliti: quindi è stato considerato di scarso interesse per i cinesi. Si tratta comunque di una delle manovre più aggressive messe in atto da Pechino per raccogliere informazioni, proprio perché fatto in modo così plateale.

Tutto questo, si fa notare, a pochi giorni dalla visita del Segretario di Stato Antony Blinken proprio a Pechino, per colloqui ad altissimo livello.