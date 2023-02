Un terremoto di magnitudo 6 colpisce il Sud delle Filippine. Al momento nessuna vittima

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi il sud delle Filippine. Lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS sul suo sito. Il sisma è stato registrato a 4 km a sud-ovest di Monkayo, nella municipalità di Mindanao, ad una profondità di 13,5 km. Per il momento non si segnalano vittime o danni.

E nella notte a Manila è atterrato il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, per discutere di un aumento della presenza militare statunitense nel Paese, a fronte della crescente aggressività cinese nei confronti di Taiwan e nel MAr Cinese Meridionale. Austin era prima in Corea del Sud, dove con la sua controparte sudcoreana ha discusso dell'invio nella Penisola Coreana di ulteriori armi avanzate, caccia da combattimento e bombardieri, in risposta alla crescente minaccia nucleare nord coreana.

Notizia in aggiornamento