Uccide la figlia 13enne e si lancia dalla finestra

Prima ha ucciso la figlia di 13anni, con diverse coltellate, poi ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra per disperazione. È successo nel primo pomeriggio a Silì, in provincia di Oristano. La donna, 51 anni, è ricoverata in ospedale. La ragazzina è stata trovata priva di vita dal padre, nel bagno di casa. Sul posto forze dell'ordine e 118. La donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni sono gravi. Non si conosce ancora cosa abbia scatenato nella donna il raptus omicida. Da quanto si apprende si era separata dal marito, un agente della Polizia locale. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato e il magistrato di turno.