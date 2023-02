Nuova scossa di terremoto tra Turchia e Siria: altri crolli e scene di panico nelle zone già colpite

Una nuova scossa di magnitudo 6.3 ha fatto nuovamente tremare il sud della Turchia, vicino al confine con la Siria. L'epicentro, come comunicato dalla protezione civile turca Afad, è stato individuato nell'area di Defne, nella provincia dell'Hatay, una delle più colpite dal sisma dello scorso 6 febbraio. Secondo l'Euro Mediterranean Seismological Centre (EMSC) l’epicentro si trova ad una profondità di 10 chilometri e la scossa è stata avvertita in un raggio di oltre 400 km da circa 30 milioni di persone in Turchia, Libano, Siria, Cipro e Israele.