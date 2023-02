Una testa maiale è stata recapitata alla sede della Sampdoria, il pacco conteneva anche minacce

Una testa di maiale è stata recapitata questa mattina davanti alla sede della Sampdoria a Corte Lambruschini. Era dentro uno scatolone che qualcuno ha lasciato davanti alla portineria. Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno aperto il pacco e la Digos. L'inquietante trofeo era accompagnato da un biglietto di minacce scritto in stampatello: "Massimo Ferrero, Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre". Un mese fa alla sede della Samp era stato recapitato un proiettile a salve, accompagnato da un biglietto di minacce all'ex presidente Ferrero e a Edoardo Garrone.

Non è un caso isolato, la curva Sud a Genova è in subbuglio da mesi e contesta aspramente il presidente, seppur in modo pacifico.

Alla sede della Samp erano state inviate, anonimamente, nelle scorse settimane più buste, la più preoccupante conteneva un proiettile a salve sempre indirizzato a Ferrero e all'ex presidente Edoardo Garrone per i tifosi reo di avere ceduto la società a un dirigente non affidabile.