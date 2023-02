Ursula Von der Leyen a Londra per sbrogliare l'ultimo nodo della Brexit

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata in treno a Londra nella tarda mattinata di oggi. In agenda c'è soprattutto un incontro con il primo ministro Rishi Sunak, volto a formalizzare un accordo sulla revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord, la questione più complessa di quelle rimaste irrisolte dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

La visita è stata annunciata solo ieri, e sarà seguita da una conferenza stampa congiunta e da un intervento di Sunak alla Camera dei Comuni. Von der Leyen è invece attesa nel pomeriggio da Re Carlo III.

“Crediamo che questi siano i colloqui finali, c'è stato un progresso significativo nelle ultime settimane e mesi ma è fondamentale che ci sia questa discussione ai massimi livelli per arrivare a un accordo definitivo”, ha detto un portavoce di Sunak. L'Irlanda del Nord è l'unico territorio del Regno Unito a condividere un confine di terra con uno stato membro dell'Unione, la Repubblica d'Irlanda. Questa frontiera è rimasta libera da dogane e controlli perché la possibilità di muoversi liberamente nell'isola è un pilastro dell'accordo del Venerdì santo che nel 1998 pose fine a un oltre trent'anni di violento conflitto tra gli unionisti e repubblicani. Sono invece in vigore controlli su alcune merci dirette alla sponda britannica del Mare d'Irlanda o da essa provenienti, fatto particolarmente indigesto agli unionisti, che un anno fa hanno deciso di sfilarsi dal governo di Belfast. Ora attendono in silenzio e con un certo sospetto i contenuti di questo accordo, e con loro, a Londra, la fazione pro-Brexit più intransigente del partito conservatore. È probabile che i controlli doganali siano allentati o eliminati, ma il punto che pare più complesso da districare è quello sulla giurisdizione della Corte di giustizia europea nella risoluzione di eventuali controversie sull'applicazione del protocollo.