Usa: Al-Qaida ha un nuovo capo, è l'egiziano Saif Al-Adel

"La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: il nuovo leader de facto di al-Qaeda, Saif al-Adel, ha sede in Iran", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. Il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato martedì afferma che l'opinione prevalente degli Stati membri è che Adel sia ora il leader del gruppo, "rappresentando per ora la continuità".

Ma il gruppo non l'ha formalmente dichiarato "emiro" a causa della sensibilità alle preoccupazioni delle autorità talebane in Afghanistan, che non hanno voluto riconoscere che Zawahiri è stato ucciso da un razzo statunitense in una casa a Kabul l'anno scorso. Inoltre, secondo il rapporto delle Nazioni Unite, l'islamista sunnita al-Qaeda è sensibile al fatto che Adel risieda nell'Iran, un Paese a maggioranza sciita.

"La sua posizione solleva questioni che hanno a che fare con le ambizioni di al-Qaeda di affermare la leadership di un movimento globale di fronte alle sfide dell'ISIL", si legge nel rapporto dell'Onu, che fa riferimento a un altro nome per il gruppo rivale dello Stato Islamico.