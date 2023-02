Usa, Casa Bianca: "Non c'è prova che i 3 ufo fossero spionaggio cinese"

Non c'è nessuna indicazione, almeno per ora, che i tre oggetti volanti non identificati abbattuti di recente sopra i cieli del Nord America facciano parte del programma di spionaggio cinese. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby in un briefing, aggiungendo che nessun gruppo o individuo si è fatto avanti per rivendicare i tre “Ufo”.

Mentre per il pallone-spia presunto cinese, il primo a impensierire le autorità Usa su possibili fonti di spionaggio, o chissà che altro provenienti dalla stratosfera, il Pentagono ha rivelato che "le squadre sono riuscite a recuperare significativi rottami sul sito" d'impatto, il mistero sui tre oggetti potrebbe restare fitto. Per quanto riguarda il loro recupero, la Casa Bianca ha infatti ammesso che le operazioni necessiteranno di molto tempo e saranno difficili. Kirby ha assicurato che l'amministrazione farà ogni sforzo per recuperarli ma ha spiegato che le condizioni geografiche e metereologiche rendono il tutto molto complicato.

Gli unici chiarimenti che il portavoce del Consiglio Nazionale di Sicurezza ha comunicato sono che tutti e tre gli oggetti presentavano dimensioni ridotte e volavano a quote più basse del primo. "Abbiamo valutato se rappresentassero qualche tipo di minaccia cinetica per le persone a terra. Non lo erano. Abbiamo valutato se inviassero segnali di comunicazioni. Non ne abbiamo tracciato nessuno. Abbiamo controllato se avessero dei sistemi di propulsione o di manovra. Non abbiamo visto segni di ciò. Nonostante non avessimo alcuna ragione per sospettare che fossero usati per condurre operazioni di sorveglianza, non potevamo escluderlo". Una teoria che trova una sponda nelle parole del Tenente Generale Alexus Grynkewich, comandante delle forze aeree centrali americane, che lunedì ha comunicato ai reporter che dei palloni spia cinesi sarebbero stati avvistati in tempi recenti mentre sorvolavano il Medio Oriente.

Essendoci finora così pochi elementi concreti rivelati, sugli oggetti sono fiorite le più bizzarre teorie cospirative, coinvolgenti anche Ufo e marziani, che la Casa Bianca si è affrettata a smentire.

Qualche speranza, per capirci qualcosa, arriva dalla Cnn, che ha citato un alto dirigente dell'amministrazione, secondo cui sarà “estremamente difficile dire con grande certezza cosa fossero queste cose”, qualora i detriti non siano recuperati. Ma poi a domanda su quale opzione avrebbe in ultima istanza l'amministrazione per saperne di più, la fonte ha affermato che si fa affidamento sulla comunità dell'intelligence statunitense. Le osservazioni degli oggetti da parte dei piloti militari statunitensi, così come i modelli di volo tracciati dagli oggetti prima che fossero abbattuti, sono tutti oggetto di studio, ha concluso. Che si spera portino a qualche conclusione.