Missione AX-2: a primavera la prima donna saudita nello spazio

La missione privata Ax-2 lancerà nello spazio la prima donna dell'Arabia Saudita, Rayyanah Barnawi, annunciano congiuntamente la compagnia Axiom Space e la Nasa.

Con lei, un altro cittadino saudita, Ali Alqarni. A guidare l'equipaggio sarà Peggy Whitson, ex astronauta della Nasa ora in servizio come direttrice del volo umano in Axiom Space: nata nel 1960, Whitson ha 63 anni e diventerà così la prima donna comandante di una missione spaziale privata. Il quarto e ultimo “passeggero” sarà John Shoffner, imprenditore americano, pilota d’esperienza con più di 8500 ore all’attivo su diversi tipi di aerei.

"Sono onorata di tornare sulla stazione per la quarta volta e di guidare questo talentuoso equipaggio Ax-2 nella sua prima missione”, ha dichiarato Whitson. “Si tratta di un team forte e coeso, determinato a condurre una ricerca scientifica significativa nello spazio e a ispirare una nuova generazione sui benefici della microgravità. È una testimonianza del potere della scienza e della scoperta di unire e costruire una collaborazione internazionale”.

I quattro partiranno nel secondo trimestre di quest’anno, in una data ancora non ufficializzata, con una capsula Crew Dragon di SpaceX. Rimarranno poi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 10 giorni.

Si tratta della seconda missione commerciale organizzata da Axiom Space e sarà la prima a portare nello spazio sia privati che astronauti professionisti.