USA: via TikTok dai dispositivi federali entro 30 giorni

30 giorni: entro un mese, tutte le agenzie federali americane dovranno disinstallare TikTok dai loro dispositivi.

L'ordine è arrivato direttamente dalla Casa Bianca, per la precisione dal suo Ufficio per la Gestione e il Bilancio, in esecuzione di un voto del Congresso che a dicembre aveva deciso di vietare ai dipendenti federali di utlizzare l'App di proprietà cinese sui dispositivi di proprietà del governo. Di proprietà della società cinese ByteDance, TikTok è stato preso di mira dai legislatori statunitensi che considerano l'applicazione una minaccia per i dati sensibili e dunque per la sicurezza nazionale.

Chris DeRusha, responsabile federale per la sicurezza informatica, sottolinea che "queste linee guida fanno parte dell'impegno costante dell'Amministrazione nel mettere in sicurezza la nostra infrastruttura digitale e nel proteggere la sicurezza e la privacy degli americani".

Risponde il portavoce di TikTok, Brooke Oberwetter: “Il divieto è passato a dicembre senza alcuna valutazione nel merito e sfortunatamente questo ha innescato simili politiche da parte di altri governi mondiali, ma questi bandi sono poco più che teatrino politico”.

I repubblicani al Congresso premono peraltro per misure ancora più stringenti. Proprio oggi sosterranno una legge che darà al presidente Biden il potere di vietare TikTok - ma in realtà qualsiasi software che minacci la sicurezza informatica - su tutto il territorio nazionale. Il presidente della commissione Relazioni Internazionali della Camera, Michael McCaul, dice che “chiunque abbia TikTok installato ha concesso al Partito comunista cinese un accesso a tutte le informazioni personali, è un pallone spia sul vostro telefono”.

Nelle stesse ore, analoga decisione è stata presa dal Canada. E' invece della scorsa settimana la decisione della Commissione europea di vietare “temporaneamente” l'App cinese da tutti i dispositivi usati dai propri dipendenti.