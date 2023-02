Usa. Texas vieterà gare universitarie ad atlete transgender

Gli atleti transgender verranno messi al bando nelle gare universitarie in Texas. Lo ha detto il governatore repubblicano Greg Abbott."La prossima stagione - ha dichiarato a un incontro con i giovani conservatori, a Dallas - approveremo una legge che vieterà alle persone biologicamente maschili di competere con le donne negli sport universitari".

Abbott aveva già imposto, nel 2021, un divieto alle competizioni per i transgender nelle scuole pubbliche, dall'asilo al liceo. Adesso tocca ai college. Come il Texas, altri diciassette Stati hanno approvato leggi e restrizioni per gli atleti che hanno cambiato sesso.

Nel suo discorso, il governatore ha fatto riferimento a Lia Thomas, la nuotatrice che ha fatto la transizione da uomo a donna e che a 22 anni, come atleta dell'Università della Pensylvania, ha scatenato un dibattito a livello nazionale.

Thomas è nata a Austin, Texas, e non ha mai avuto il supporto di molte sue compagne, alcune delle quali hanno sostenuto che avesse un "ingiusto vantaggio biologico". La nuotatrice ha dominato in vasca in questi anni, vincendo titoli. In realtà per partecipare alle gare, Thomas ha dovuto sottoporsi a test e cure per abbassare il livello del suo testosterone ed è stata sottoposta a pressioni psicologiche da parte delle compagne e delle avversarie.