Valditara scrive sui social di non aver parlato di sanzioni contro la preside

Il ministro Valditara aveva commentato così la lettera della preside: "Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole". Definendo la lettera "impropria". Una lettera dove la preside del liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci di Firenze’, Annalisa Savino, metteva in relazione il "disgustoso rigurgito" identitario, con la politica l'attuale governo, in risposta all’aggressione di sabato davanti al liceo ‘Michelangiolo’ , rendendola pubblica e dedicandola a genitori e alunni.

"Non compete a una preside, nelle sue funzioni, lanciare messaggi di questo tipo - è stata la risposta di Valditara - E poi il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. In Italia non c'è pericolo fascista, né una deriva violenta e autoritaria. Difendere le frontiere e ricordare l'identità di un popolo, non ha nulla a che vedere con il fascismo, o peggio con il nazismo".

"Non voglio creare martiri - aveva poi aggiunto il ministro - queste iniziative sono strumentali ed esprimono una politicizzazione che auspico non abbia un ruolo nelle scuole. Poi, se questi atteggiamenti dovessero persistere con comportamenti che vanno al di là dei confini istituzionali, vedremo se sarà necessario prendere delle misure. Attualmente non è necessario intervenire. Di queste lettere ridicole non so che farmene, sono propaganda".