Verona-Salernitana 1-0. Gli scaligeri cominciano ad assaporare il sogno salvezza

Con la vittoria per 1-0 sulla Salernitana il Verona sale a 17 punti a soltanto due lunghezze dallo Spezia che è quart’ultimo in classifica. I campani, fermi a 21 tremano: sono soltanto a +4 proprio dalla squadra di Zaffaroni. Gli scaligeri al Bentegodi cominciano a sognare la salvezza. Fino all'incontro di oggi, i gialloblù nel 2023 avevano conquistato nove punti in sei partite e lunedì scorso hanno fermato la Lazio in casa sull'1-1 un cammino da Europa. Per la Salernitana invece un brutto kappaò, con un Nicola sempre sulla graticola. Vince il Verona una partita in equilibrio fino all'ultimo, ma che ha visto i padroni di casa reggere dopo il vantaggio nel primo tempo di Ngonge. Salernitana pericolosa soltanto nel finale.

GettyImages Serie A. Hellas Verona - Salernitana. Gol di Ngonge

La partita La Salernitana inizia all’attacco, soprattutto con Candreva in evidenza ma per il primo quarto d’ora tanto tatticismo e poco spettacolo a riprova dell’alta posta in palio per le due compagini che inseguono la salvezza. Il Verona prende le misure e nei minuti successivi va in pressing sotto la porta dei campani. Al 28’ gol dei padroni di casa con Ngonge ma l’arbitro annulla per fuorigioco, confermato dal Var. Ma il vantaggio è nell’aria e l’1-0 per gli scaligeri arriva 4 minuti più tardi: palla perfetta di Lazović per Ngonge che, lasciato libero, batte Sepe di prima in corsa. Nei restanti minuti del primo tempo Salernitana mai pericolosa dalle parti di Montipò tranne l’occasione nel recupero ad opera di Dia che di sinistro sfiora il palo della porta veronese. Nella ripresa gli uomini di Nicola provano ad alzare il ritmo di gioco alla ricerca del pareggio ma i veneti sono ben disposti in campo e si difendono egregiamente. Al 67’ fallo di Pirola su Doig che viene atterrato in area: l’arbitro Valeri indica il dischetto ma dopo il Var cambia idea, niente di fatto. Gli ospiti si fanno vedere solo al 74' con una punizione dalla lunga distanza di Sambia, che Montipò neutralizza centralmente respingendo con i pugni. Sul fronte opposto è il solito Lazović a provarci dal limite all'81', con il suo destro che viene parato in due tempi da Sepe. Il portiere ex Parma ci deve mettere una pezza anche un minuto più tardi, quando salva su una conclusione ravvicinata di Duda. Gli uomini di Nicola costruiscono una colossale occasione per pareggiare all'87': Hien buca l'intervento difensivo e Piątek si invola verso la porta, con Montipò che compie il miracolo deviando in corner il destro a botta sicura del polacco. Una parata che vale come un gol. In pieno recupero, Dia si libera bene di una marcatura e si sposta la palla sul destro, ma il tiro termina a lato. Il risultato non cambierà più.

getty Marco Zaffaroni

Zaffaroni: "I duelli vinti sono stati la chiave" "Queste sono partite difficilissime per noi, soprattutto dal punto di vista nervoso. Ci tolgono tante energie. Siamo in una posizione complicata ma pian piano, con grande forza e volontà, stiamo cercando di venirne fuori. Oggi abbiamo fatto un nuovo passo in avanti". Queste le parole di Marco Zaffaroni al termine della vittoria della sua squadra sulla Salernitana. "I ragazzi sono stati bravissimi e ora dobbiamo continuare così - ha proseguito il tecnico scaligero - Sapevamo che il percorso era ancora lungo e che ci sarebbero state opportunità per migliorare. Mancano ancora tante partite e bisogna riuscire a mantenere questa tensione emotiva". "Siamo stati bravi sui duelli contro giocatori di grande qualità. La chiave è stata questa. Nel finale abbiamo sofferto un po' perché non siamo riusciti a concretizzare le occasioni per il 2-0, ma i ragazzi sono stati bravi. Lazović? Sta giocando ad altissimi livelli ed è un grande trascinatore così come Montipò, che si sta affermando sempre di più in questa categoria". Ha concluso il mister dei gialloblù.

getty Davide Nicola