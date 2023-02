Visco: "Economia globale in rallentamento ma gli indicatori più recenti sono migliori delle attese"

Parla a tutto campo, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, partecipando al congresso Assiom Forex, stamane a Milano. Tocca tutti i temi legati all’economia e alla finanza globale, con un occhio di riguardo alla situazione italiana, alla luce degli ultimi provvedimenti di politica economica e monetaria, presi nel contesto nazionale dal governo e in quello europeo dalla BCE. “L'economia globale è in rallentamento; l'incertezza resta molto elevata anche se gli indicatori più recenti sono migliori delle attese. Anche le economie dell'Italia e dell'area dell'euro sono in decelerazione, dopo risultati largamente migliori del previsto nell'intero 2022” anticipa Visco. Ma, chiarisce subito dopo, “nonostante la prevista ripresa della Cina, secondo le ultime proiezioni del Fondo monetario internazionale il tasso di espansione del prodotto mondiale dovrebbe collocarsi quest'anno al 2,9% dal 3,4 del 2022; per il commercio, si scenderebbe dal 5,4 al 2,4%”.

Per quanto riguarda l'Italia, l’inquilino di Palazzo Koch ricorda le previsioni secondo cui “dopo la diminuzione dello 0,1% registrata nel quarto trimestre del 2022, la crescita dell'economia si ridurrebbe quest'anno allo 0,6%”. Per questo, “un'azione prudente della politica di bilancio - ha ricordato il governatore - ha contribuito, nel nostro Paese, alla riduzione del differenziale di rendimento rispetto ai titoli di Stato decennali della Germania (lo spread, ndr), attualmente inferiore a 190 punti base, valore che resta tuttavia ben al di sopra di quello che sarebbe giustificato dai fondamentali e circa il doppio rispetto a paesi come Spagna e Portogallo” mette in chiaro Ignazio Visco.

Ma, “fin quando le politiche di bilancio rimarranno improntate alla cautela, dovrebbe restare contenuto il pericolo di un aumento degli spread e dei suoi effetti negativi, oltre che sui conti pubblici, sull'economia reale” aggiunge il governatore di Bankitalia, per il quale “i rialzi dei tassi ufficiali dovrebbero porre rischi nel complesso gestibili anche per le finanze private. In questa prospettiva rimane cruciale mirare, in un contesto di stabilità dei prezzi, a un durevole percorso di crescita, alimentato dalle riforme e dagli investimenti pubblici e privati”.

Il discorso lo porta poi a spendere qualche parola sul recente aumento del costo del denaro deciso dalla BCE a guida Lagarde, con l’inedito anticipo dell’ulteriore aumento di mezzo punto percentuale preannunciato per marzo. Dopo la svolta “indispensabile” della politica monetaria della Banca centrale europea, avviata nel dicembre 2021, “l'azione della Bce – spiega Visco – dovrà proseguire continuando a ricercare il giusto equilibrio tra il rischio di fare troppo poco, lasciando l'inflazione elevata per un periodo di tempo eccessivo, tale da incidere sulle aspettative e sulla stabilità monetaria, e quello di fare troppo, portando a una caduta del reddito e dell'occupazione e compromettendo la stabilità finanziaria, con ricadute non meno gravi sull'andamento dei prezzi”.