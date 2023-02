Wall Street chiusa, Piazza Affari in rialzo. Il gas torna sopra i 50 euro al megawattora

Sui mercati si preannuncia una giornata poco mossa, perché Wall Street sarà chiusa per la festività del Presidents' Day. In avvio Milano +0,20%, Londra e Francoforte invariate. Domani sono attesi imporanti dati su manifattura e servizi a febbraio in Eurozona, Stati Uniti e Giappone, dagli indici Pmi dei direttori acquisti. Mercoledì sarà la volta dei verbali dell'ultima riunione della Fed, la banca centrle statunitense.

La borsa di Milano riparte dopo una settimana chiusura con un rialzo dell'1,77%, e dal +17% da inizio anno, miglior rialzo dal primo gennaio tra le principali 40 borse mondiali. La fine della scorsa settimana è stata però segnata da ribassi sia in Europa che negli Stati Uniti, dopo due dati peggiori delle attese, quelli sui prezzi al consumo e sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti: in entrambi i casi la variazione annuale ha visto un rallentamento dei prezzi inferiore alle previsioni degli analisti.

Sono poi seguite molte dichiarazioni di consiglieri delle banche centrali, due della Fed americana, due della Bce, che hanno avvertito sulla necessità di continuare a contrastare l'inflazione con decisione.

Nella notte in Asia +2% per la borsa di Shanghai, +0,9% per l'Hang Seng di Hong Kong. Goldman Sachs in una nota diffusa stanotte ha scritto che l'indice Msci China potrebbe essere alla fine dell'anno il 24% sopra i livelli attuali.

Sul fronte energia, il gas risale sopra i 50 euro al megawattora, a quota 50,05 euro, +2%.

Rialzo per il petrolio Brent, scambiato a 83,7 dollari al barile, +0,9%.

Tra i titoli del Ftse Mib di Piazza Affari, maggiori rialzi per Pirelli (+1,8%) e Saipem (+1,4%), maggiori ribassi per Telecom Italia (-2,6%), Banca Generali (-1,5%) e Tenaris (-1,1%).