Wall Street parte in calo, l’Europa si sgonfia

Avvio negativo a Wall Street: il Nasdaq cede l'1,5%, il DJ lo 0,89% dopo alcuni dati macro diffusi nel pomeriggio, tra cui le richieste di sussidi alla disoccupazione inferiori alle attese. Le borse europee, per tutta la mattina in rialzo perdono terreno: Milano scende a +0,45%, Francoforte passa in negativo -0,38%, Parigi +0,46%, Londra -0,16%.

Si allarga lo spread a 188 punti base, il rendimento decennale balza al 4,38%. Sempre in calo il gas, a 52 euro al mwh. Tra i titoli in evidenza ancora Tenaris +6%, Unicredit +3,15% e Pirelli, dopo la smentita di Sinochem, l'azionista cinese, sulla vendita della sua quota, sale del 2,15%