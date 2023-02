Wang Yi annuncia un'iniziativa di pace. E sul nucleare dice: "Non ci devono essere guerre atomiche"

La Cina ha annunciato un'iniziativa di pace per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. "Presenteremo una proposta con la posizione cinese sulla soluzione politica della crisi ucraina", ha detto il capo dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Wang ha chiesto una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina attraverso il dialogo e la consultazione. I problemi tra Paesi non dovrebbero essere risolti attraverso pressioni o sanzioni unilaterali, ha spiegato, "perché porta a infinite difficoltà". "La pace dovrebbe avere una possibilità", ha aggiunto.

Ci sono "forze" che non vogliono che ci siano colloqui di pace per risolvere la crisi ucraina, ha detto Wang Yi, "Siamo profondamente preoccupati per la crisi prolungata in Ucraina". Pechino è contraria a "cogliere vantaggi da questa crisi" ed è impegnata a "cercare di facilitare il dialogo" tra Russia e Ucraina.

"La guerra in Ucraina deve finire", ha detto Wang Yi, "Noi lavoreremo con tutti i partner fino al giorno in cui arriverà la pace".

"Non vogliamo vivere una crisi in Ucraina, non vogliamo vedere una cosa del genere. Siamo molto preoccupati per le crisi che durano nel tempo. Non stiamo con le mani in mano e non vogliamo versare benzina sul fuoco - ha aggiunto -. Siamo contrari all'idea di guadagnare qualcosa da questa crisi. E siamo dalla parte della pace e del dialogo".

"Non ci devono essere guerre nucleari e non sarebbero vinte", ha detto il cinese Wang Yi a Monaco. "Va evitata una catastrofe nucleare. Perciò ci dobbiamo impegnare insieme contro uso di armi chimiche e biologiche".

"La Cina vuole rendere il mondo un posto più sicuro", ha detto ancora Wang Yi. "Vogliamo lasciarsi indietro la mentalità della guerra fredda", ha aggiunto affermando che in questo momento storico si è tornati indietro a questo.

Citando anche il caso di Taiwan, il ministro degli esteri cinese ha detto che "Tutti i Paesi devono attenersi al principio della sovranità e della integrità territoriale. E non deve esserci in questo una doppia morale".

Sulla vicenda dell'abbattimento del pallone aerostatico cinese sui cieli Usa da parte di jet militari, Wang Yi ha detto che sì è trattato di una "reazione isterica e assurda" degli Stati Uniti e "non dimostra che l'America è forte, ma il contrario". Avevano chiesto a Washington "di gestire la vicenda con calma e con un confronto con la parte cinese, ma non è stato fatto", ha ricordato Wang. "Hanno usato un jet contro il pallone e posso dire che si è trattato al 100 per cento di un uso eccessivo della forza e di una violazione della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, ha detto Wang Yi. "Nei cieli del mondo ci sono diversi palloni", ha proseguito, "vogliamo abbatterli tutti? Chiediamo agli Stati Uniti di non fare queste cose solo per non distogliere l'attenzione dei propri problemi interni".