Will Smith torna a vincere dopo lo schiaffo agli Oscar: miglior attore per "Emancipation"

Si è svolta sabato a Pasadena, in California, la 54esima edizione degli NAACP Image Awards, i riconoscimenti attribuiti dalla National Association for the Advancement of Colored People per le personalità nere del mondo dell'arte che hanno svolto un lavoro meritevole di attenzione nella passata stagione.

Will Smith non c'era ma ha vinto per il film sul dramma sulla schiavitù, del quale è anche uno dei produttori, Emancipation – Oltre la libertà. Il suo primo riconoscimento dopo la vicenda degli Academy Awards dello scorso anno, dove ha schiaffeggiato comico Chris Rock sul palco prima di vincere il suo primo trofeo come miglior attore.

Durante la cerimonia degli NAACP Image Awards, condotta dalla cantante Queen Latifah, i “premi speciali” sono andati all'ex cestista Dwyane Wade, all'attrice Gabrielle Union e l'avvocato per i diritti civili Ben Crump.

Serena Williams ha ricevuto il Jackie Robinson Sports Award, che riconosce le persone nello sport per i risultati eccezionali nell'atletica, insieme alla loro ricerca della giustizia sociale, dei diritti civili e del coinvolgimento della comunità.

Angela Bassett ha vinto Entertainer Of The Year, il primo premio della serata, ma anche il premio come miglior attrice non protagonista nel film per Black Panther: Wakanda Forever – vincitore del premio come miglior film – e miglior attrice in una serie drammatica.

Altri due premi alla recitazione sono andati a Viola Davis che si è aggiudicata il premio come miglior attrice in The Woman King, e all'attore messicano Tenoch Huerta che ha vinto come attore non protagonista nel film per Black Panther: Wakanda Forever .