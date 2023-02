Yayoi Kusama in mostra a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023

“Infinito Presente” è la mostra che vedrà protagonista la celebre artista giapponese Yayoi Kusama dal 17 novembre 2023 al 14 gennaio 2024 negli spazi di Palazzo della Ragione a Bergamo. “Una straordinaria operazione artistica e culturale”, è presentata così la mostra dagli organizzatori, che vedrà esposta per la prima volta in Italia Fireflies on the Water, una delle Infinity Mirror Room più celebri di Kusama, proveniente dal Whitney Museum of American Art di New York.

Il curatore della mostra Stefano Raimondi, fondatore e direttore di The Blank Contemporary Art, dichiara: “È una mostra ambiziosa e speciale, resa possibile da un progetto articolato, che ha richiesto due anni di lavoro, e dai rapporti internazionali con il Whitney Museum of American Art, senza dubbio uno dei più importanti musei al mondo”

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, dichiara che “la presentazione di questa importante mostra in un contesto storico di prestigio e di grande valore per la comunità quale è Palazzo della Ragione, è un segnale importante per la nostra città e per tutto il mondo dell’arte contemporanea nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura”.

Sempre Gori sottolinea che “Bergamo da tempo, grazie al grande lavoro di The Blank, di GAMeC e di altri soggetti di rilievo, lavora per promuovere e valorizzare l’arte contemporanea in città: quest’ultima è centrale nella programmazione del progetto di Capitale 2023, grazie all’esposizione di Kusama, alle installazioni di piazza della Libertà e del KilometroRosso, ma anche al cantiere per la nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della città, cantiere che avrà inizio proprio nel 2023 nell’attuale palazzetto dello sport della città”.