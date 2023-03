Harry e Meghan "sfrattati" dalla residenza di Frogmore Cottage?

Lo dicono il “Sun” ed il “Daily Telegraph”: le chiavi di “Frogmore Cottage” sarebbero state offerte al principe Andrea, sfrattato a gennaio dal suo alloggio di rappresentanza a Buckingham Palace ed esautorato da ogni ruolo di rappresentanza della Famiglia reale britannica, in seguito al presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al nome di Jeffrey Epstein, il defunto faccendiere e sfruttatore di minorenni.

Ma questa decisione di re Carlo, che i giornali già titolano "Frogxit", avrebbe "sconvolto" i duchi del Sussex che, secondo una fonte vicina, considererebbero il gesto "una punizione crudele" verso di loro che, per altro, avevano fatto una ristrutturazione del valore di 2,4 milioni di sterline alla dimora che era stata donata loro dalla Regina Elisabetta, in occasione delle loro nozze. Ma sei mesi dopo l’ingresso nella Frogmore Cottage, la coppia annunciò la decisione di trasferirsi in America. Scelta ribattezzata “Megxit”, sempre mutuando la ben nota Brexit.