'Children of war', la piattaforma di Kiev per la ricerca dei bambini ucraini deportati

In totale sarebbero 10.576 quelli ritrovati. Un numero esiguo rispetto a quello dei minori portati fuori dall'Ucraina in guerra secondo Mosca.

'Children of war' è una nuova piattaforma creata per ricercare, inserendo nome e cognome, i minorenni presumibilmente scomparsi durante la guerra cominciata oltre un anno fa. A crearla la presidenza ucraina, che pubblica i dati in possesso alle autorità di Kiev.

A ospitare il summit, il ministro della giustizia e vicepremier britannico, Dominic Raab . ""Siamo qui per un'unica causa comune: trovare i responsabili delle atrocità commesse in Ucraina, il Regno Unito, insieme alla comunità internazionale, continuerà a fornire alla Corte penale internazionale i fondi, le persone e le competenze per garantire che giustizia sia fatta", ha dichiarato Raab, in una nota.

Oggi a Londra si riuniscono i ministri della giustizia di oltre 40 paesi - in larga parte europei e allineati all'Occidente - impegnati a coordinare gli strumenti legislativi in materia di crimini di guerra e il sostegno promesso alla Corte Penale Internazionale (Cpi) nelle indagini sulla Russia: indagini arrivate venerdì a emettere un mandato di arresto per il presidente Vladimir Putin e il commissario russo per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova. Entrambi sono accusati di "deportazione illegale" di bambini ucraini a seguito dell'invasione di oltre un anno fa.

L'Ucraina chiede da tempo l'istituzione di un tribunale speciale internazionale sui crimini attribuiti a Mosca. Ma sulla Corte Internazionale dell'Aia pesano alcune ombre: in primo luogo la Corte non è riconosciuta da un'ampia fetta di Paesi - incluse tutte le maggiori potenze militari e politiche del pianeta, Europa esclusa - i quali non vi hanno mai aderito o hanno revocato l'adesione: oltre alla stessa Russia, gli Usa (che a suo tempo sono arrivati a minacciare d'arresto in caso di viaggi oltre oceano gli inquirenti internazionali che avessero avuto l'ardire di perseguire militari americani impegnati in scenari di guerra), la Cina, l'india, il Pakistan, la Turchia o Israele.

In secundis l'organismo internazionale vede attualmente ai suoi vertici funzionari di paesi dell'Ue schierati in prima fila contro Mosca come la Polonia, che esprime il presidente Piotr Hofmanski, e il Regno Unito, da dove provengono sia il procuratore Khan sia il capo inquirente Peter Lewis. Senza contare che l'immagine dello stesso Khan - avvocato di radici familiari pachistane ma nato nel regno ed educato nelle migliori scuole britanniche - risente dei legami politici e degli scandali di suo fratello Imran: uomo d'affari ed ex deputato della maggioranza Tory alla Camera dei Comuni, costretto l'anno scorso a dimettersi in seguito al coinvolgimento in un'indagine per pedofilia conclusasi con la sua condanna a 18 mesi di reclusione per almeno un episodio di aggressione sessuale commessa contro un ragazzino 15enne.