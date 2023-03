Lorenzo Sonego lotta ma non basta, battuto in rimonta da Francisco Cerundolo

L'avventura di Lorenzo Sonego al Master 1000 di Miami termina agli ottavi di finale. L'azzurro inizia bene vincendo il primo set 6-3, poi subisce il rientro del tennista argentino testa di serie n. 25 che vince in tre set con il punteggio 3-6 6-3 6-2. Francisco Cerundolo n. 31 del mondo nella scorsa edizione arrivò alla semifinale, grazie al forfait dell'azzurro Sinner. Il match è iniziato con molto ritardo a causa della pioggia che si abbattuta su Miami. Per Sonego partenza ottima, come le partite precedenti teneva benissimo il campo, spostando qui e lì l’avversario con il dritto, arma che aveva funzionato molto bene. Ma con il passare del tempo, Lorenzo diventa sempre meno efficace e punto su punto, Cerundolo sale in cattedra e diventa freddo e spietato e recupera il primo set.

L'argentino nel secondo set si porta subito avanti 4-0, giocando veramente un grande tennis, sorprendendo l'azzurro con degli angoli incredibili. Comunque Sonego è in affanno e certamente il suo livello di gioco in generale non è stato quello contro Tiafoe. Cerundolo anche nel terzo e decisivo set si porta subito avanti grazie a un break.

Rammarico per il tennista italiano: il traguardo dei quarti di finale in un 1000, così vicino, non può che lasciare l’amaro in bocca, ma anche soddisfazione, torneo giocato comunque bene. L'altro tennista italiano, Jannik Sinne,r sfiderà il finlandese Ruusuvuori in un match dove parte favorito: proverà ad accedere alla semifinale.