È morto il fondatore di 'Happy Science'. Sosteneva di poter "condurre l'umanità verso la felicità"

Ryuho Okawa, controverso leader religioso e politico del Giappone, autore di numerose pubblicazioni e produttore di anime giapponesi, è morto giovedì 2 marzo, all’età di 66 anni. La notizia non è stata comunicata ufficialmente dalla sua congregazione ma è stata riportata da tutti i principali giornali del Paese, che hanno citato fonti a conoscenza dei fatti.

Okawa, scrive Asia News, è deceduto in un non meglio specificato ospedale di Tokyo, dove era stato ricoverato qualche giorno fa per via di un arresto cardiaco.

Ryuho Okawa secondo i suoi adepti era una divinità reincarnata più volte sulla terra

Nato nel 1956 in una prefettura del Giappone occidentale, Okawa studia all’Università di Tokyo prima di entrare a lavorare in una delle grandi compagnie del Paese. La svolta religiosa e personale avviene nel 1986, quando lascia il lavoro, in seguito di un’illuminazione che lo porta a credere di essere il prescelto per "condurre l'umanità verso la felicità", per fondare una nuova religione conosciuta come Happy Science, di cui è rimasto presidente fino alla propria morte.

Il culto religioso fondato da Okawa mostra forti influenze new age e si presenta come un movimento sincretico che incorpora elementi spirituali da tutte le maggiori religioni. Secondo i suoi adepti Okawa sarebbe una divinità reincarnatasi molteplici volte sulla terra, capace di comunicare col mondo degli spiriti.

"Happy Science", diffusa nel mondo anche grazie ai cartoni animati

Dopo il riconoscimento legale avvenuto nel 1991 Happy Science si è espansa anche grazie a un'aggressiva campagna di proselitismo, i cui messaggi sono diffusi anche tramite una serie di cartoni animati. “Happy Science” ha sponsorizzato, infatti, una serie di film d’animazione di cui Okawa è accreditato come il creatore originale, supervisore alla produzione e produttore esecutivo per alcuni di essi. Secondo le informazioni disponibili sul sito, il culto è presente in Giappone e altri 165 Paesi con oltre 10mila strutture tra templi, filiali locali e centri di propaganda. L'organizzazione dichiara di avere oltre 12 milioni di seguaci in tutto il mondo, ma non esistono dati indipendenti in proposito. L'ex moglie di Okawa nel 2011 affermò che il seguito reale era di 30mila persone.