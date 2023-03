'Non correre'. Il video da brividi postato su Tik Tok da Barbara, morta nell'incidente a Treviso

Fa venire i brividi pensare che, in un video animato postato qualche giorno fa su Tik Tok, raccomandava al fidanzato di andar piano in auto.

Barbara Brotto, 17 anni, una delle due vittime dell'incidente avvenuto sabato a mezzanotte a Gorgo al Monticano, nel trevigiano, lo ha postato sul canale social prima di andare incontro alla sua tragica sorte, scrivendo: "Non c'è bisogno di correre, sai"?

La 17enne, morta assieme a Eralda Spahillari, aveva immaginato una storia nella quale lei e il ragazzo - rimasto gravemente ferito nello schianto - sono a bordo di un'automobilina blu, che sta per sorpassarne un'altra. 'Come va piano questo, spicciati! Abbaglianti" dice il fidanzato; "non c'è bisogno di correre, sai?" risponde lei, che poi, di fronte ad altre peripezie dell'automobilina, esclama: "mamma mia, che paura". Un monito che oggi suona come il tentativo di esorcizzare un timore, una paura, un rischio che sapeva di correre.