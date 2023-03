Raisi: "L'intossicazione delle studentesse è un piano del nemico". Grossi (Aiea) arrivato a Teheran

L'Iran sempre più in mezzo ai veleni tra studentesse intossicate e uranio arricchito. Mesi di presunti avvelenamenti nelle scuole per ragazze, 800 circa le studentesse coinvolte - dicono le ong e i social media - raggiunte da sostanze chimiche gassose ancora non identificate. Così come fino ad ora non erano stati identificati i mandanti. Unico messaggio chiaro: la scuola da proibire alle iraniane, così come è stato fatto per le sorelle afghane.

Oggi il presidente iraniano Ebrahim Raisi rompe il silenzio: “L'avvelenamento delle studentesse è un piano dei nemici”, ha riferito Irna. Gli incidenti sono avvenuti in varie città del paese sia nelle scuole superiori che in quelle elementari. Tra le intossicate c'è anche una vittima, la più sfortunata.

Nei giorni scorsi, mentre la notizia faceva il giro del mondo gettando ulteriore discredito su Teheran, il presidente ultraconservatore aveva chiesto l'apertura di un'inchiesta: "I nemici stanno tentando di creare malcontento in vari settori del paese", come ad esempio "nelle strade, nei mercati e nelle scuole". Secondo Raisi, "i piani dei nemici sono stati sventati dalla presenza degli iraniani sulla scena". E anche l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto "un'indagine trasparente" e risultati pubblici.