"Strike" l’inedita mostra dedicata a Lee Lozano negli spazi della Pinacoteca di Torino

Lee Lozano, una carriera brevissima durata dal 1960 al 1972, pioniera e figura chiave della scena newyorkese degli anni sessanta, è la protagonista della mostra Strike nella Pinacoteca Agnelli a Torino. L'esposizione, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, realizzata in collaborazione con la Collection Pinault, apre al pubblico mercoledì 8 marzo, chiuderà i battenti e domenica 23 luglio. Prima mostra monografica dell'artista in Italia, una pittrice concettuale «estrema», tanto da autoboicottarsi e abbandonare l’establishment dell'arte. Occasione importante per presentare il lavoro di un’artista rivoluzionaria, apprezzata dalla critica ma poco conosciuta dal grande pubblico, soprattutto in Europa. Successivamente Strike sarà presentata dalla Collection Pinault, alla Bourse de Commerce, a Parigi da settembre 2023 a febbraio 2024