Trump: dalla mia incriminazione "morte e distruzione"

L'ex presidente Donald Trump ha avvertito che "morte e distruzione" potrebbero seguire a una sua eventuale incriminazione da parte del gran giurì di Manhattan.



In un post sulla piattaforma Truth Social, Trump si è scagliato contro quella che ha definito una "falsa accusa" e ha suggerito che un'azione legale contro di lui potrebbe innescare violenze a livello nazionale che potrebbero essere "catastrofiche".



Il miliardario ha anche aggiunto che in uno scenario del genere, solo "uno psicopatico degenerato che odia veramente gli Stati Uniti" andrebbe avanti con l'incriminazione.



Le sue parole arrivano meno di una settimana dopo che lo stesso Trump ha chiesto proteste diffuse da parte dei suoi sostenitori affermando che l'ufficio del procuratore di New York si stava preparando ad arrestarlo.