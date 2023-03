100 anni fa l'addio alla "divina" Sarah Bernhardt, star mondiale prima di Madonna e Lady Gaga

Tra Comédie-Française e Odéon trionfò con le opere di Victor Hugo e con classici come la Fedra di Racine, poi lasciò il teatro ufficiale, creò la propria compagnia, fece tournée all'estero, diventò famosa a New York e anche in Australia. A fine carriera si cimentò col cinema muto recitando anche in due film autobiografici. Direttrice di teatri, le venne conferita la Legione d'Onore, e dopo l'amputazione di una gamba, a settant'anni, continuò a recitare da seduta. Ispirò l'attrice descritta da Marcel Proust in Alla ricerca del tempo perduto.