25 marzo: è il Dantedì. Le iniziative in Italia e nel mondo

Torna l'appuntamento con il Dantedi, la giornata dedicata al sommo poeta istituita dal ministero della cultura nel 2020. La data - il 25 marzo - è stata scelta perche secondo gli studiosi corrisponde all'inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia ed è l’occasione per ricordare il genio di Alighieri.



Tante le iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole e dalle istituzioni culturali. La pinacoteca di Bologna ad esempio, città più nominata dopo Firenze nelle opere di Dante, sarà il punto di partenza di un viaggio tra arte e poesia. A Palazzo Reale di Napoli visita speciale sul tema del "Paradiso". Tanti i concerti da Milano a Salerno. La Divina commedia sbarca poi nel metaverso grazie ad un videogioco Rai Cinema .



Firenze

I Musei del Bargello propongono un programma dedicato al Medioevo, con visite guidate legate adoppio filo con le vicende e la fortuna del Sommo poeta insieme a una lezione dedicata alle storie di Tristano ricamate sulla Coperta Guicciardini, conservata a Palazzo Davanzati. A Santa Croce in primo piano il racconto del legame indissolubile tra il complesso monumentale e Dante.



Reggio Calabria

Il Planetario metropolitano di Reggio Calabria invita la cittadinanza sabato alle 19, sotto la sua cupola, a "osservare il Cielo con gli occhi di Dante". Attraverso la lettura e la rappresentazione al Planetario di alcuni tra i più significativi passi astronomici della Divina Commedia, si vuole avvicinare il pubblico alla conoscenza astronomica di un'epoca storica tra le più interessanti, per nulla oscura, il Medioevo.



Salerno

Oggi alle 11.30, al Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, 102 giovani talenti del Conservatorio di musica Giuseppe Martucci di Salerno eseguiranno una versione inedita dell'ardua Dante-Symphonie per orchestra e coro di Franz Liszt.



San Gimignano

San Gimignano celebra il DanteDì con un itinerario teatrale nei luoghi più suggestivi della città e in quelli simbolo della visita del Sommo Poeta nel 1300 come ambasciatore di lega di parte Guelfa.



Buenos Aires

Conoscere ed avvicinarsi a Dante Alighieri attraverso i mezzi di comunicazione che caratterizzano la nostra epoca. Questo l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dal Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires attraverso video-interviste che presentano il poeta fiorentino "nei suoi luoghi di vita e di scrittura", da Firenze a Roma, passando per la Lunigiana, Milano e Ravenna. Il programma mira inoltre a stimolare "il senso diappartenenza alla comunità" ed è rivolto principalmente "ai giovani, agli studenti, e ai più di 120 mila followers delle reti sociali del consolato", ha affermato il Console di Buenos Aires, Antonio Puggioni.