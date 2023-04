Cinque italiani coinvolti in una valanga in Norvegia, uno è morto, due i feriti di cui uno grave

Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute oggi nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenposten citando la quanto ha detto Morten Pettersen della polizia di Troms in una conferenza stampa.

Il bilancio è pesante: uno dei cinque italiani è morto, mentre altri due sono rimasti feriti, uno gravemente. Illesi gli altri due scialpinisti. Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti.

La Farnesina ha confermato il decesso dell'italiano in Norvegia, la nostra ambasciata ad Oslo sta seguendo gli sviluppi in stretto raccordo con le autorità locali.

Oggi, nella regione - hanno riferito i media - si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti. Due persone sono morte a causa di una valanga che ha spazzato via una casa e un fienile sull'isola di Reinoya.

Secondo la polizia, oggi pomeriggio il gruppo di turisti italiani è stato travolto da una valanga nella valle di Kvalvikdalen, nell'estremo nord della Norvegia. "C'erano cinque persone di origine straniera che stavano facendo una gita nella zona. Possiamo confermare che una persona è deceduta", ha dichiarato Morten Pettersen, portavoce della polizia.

Circa mezz'ora dopo la prima segnalazione, la polizia ha ricevuto la notizia di un'altra valanga sulla vicina isola di Reinoya "dove una casa e un fienile sono stati catturati dalla massa di neve e trasportati in mare", ha detto Pettersen, aggiungendo che è stata confermata la morte di due persone.

Più tardi, in serata, la polizia ha dichiarato che una quarta persona è rimasta uccisa in un'altra valanga vicino al fiume Tverrelva, nella zona di Nordreisa. "La persona faceva parte di un gruppo di viaggiatori stranieri. Un altro membro del gruppo di viaggiatori che si trovava sul posto ha individuato la persona e ha allertato i servizi di emergenza", ha dichiarato la polizia, senza specificare la sua nazionalità.

Sono del vicentino i 5 italiani travolti dalla valanga

I cinque italiani impegnati in un'escursione e coinvolti nella valanga in Norvegia provengono dal Vicentino. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani, tutti della stessa zona, ma tre di loro non hanno partecipato all'escursione, stanno bene e sono in hotel. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, mentre altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità. Un ferito sarebbe in condizioni definite critiche, ma apparentemente cosciente all'ospedale di Tromso.