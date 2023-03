8 marzo: 20 mila donne vittime di violenza economica. Il partner ostacola la formazione finanziaria

Nella giornata in cui si celebra l'indipendenza e la libertà delle donne, non è una buona notizia sapere che in Italia sono quasi 20.000 le donne vittime di “violenza economica”, vale a dire donne che vorrebbero colmare le loro lacune nell’ambito della finanza personale ma non possono farlo perché il partner non lo permette.

Il dato emerge da un’indagine condotta da mUp Research e Norstat per Facile.it. che fa luce su un tipo di violenza meno visibile di quella fisica, ma altrettanto limitante per le donne.

L’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione femminile nazionale, ha anche messo in luce come ben due italiane su tre (67,3%) si sentano poco o per nulla preparate sui temi della finanza personale e nonostante 1,4 milioni di donne abbiano dichiarato di voler colmare questa lacuna, non sempre è possibile.

Tra i limiti alla preparazione ci sono l’assenza di tempo (54% del campione) o di adeguate risorse economiche (44%), a cui si aggiungono le quasi 20.000 rispondenti che, come detto, hanno dichiarato di non poterlo fare a causa del partner che non lo permette.

Le ragioni delle lacune

Nonostante siano proprio le donne a gestire i conti di casa, ancora poche dichiarano di sapersi districare in questo ambito. Il 36% delle intervistate ha detto di considerare la finanza personale un argomento troppo difficile, mentre il 20% ha semplicemente risposto di non essere interessata alla materia.

Se si guarda alle donne che vivono insieme a un partner, emerge che il 12% ha ammesso di non interessarsi all’argomento perché se ne occupa l’altra metà.